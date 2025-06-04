قانون الانتخاب الجديد: "مِن الموجود جود"

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قال مصدر نيابي إن إقتراحات القوانين العشرة المقدمة الى المكلفة درس قانون الإنتخاب لن يناقش أيّ منها. وقال: "ضيعان العذاب "في صياغة هذه الاقتراحات، لأن الجميع مقتنعون أنه لم يحن الاوان بعد لانشاء ولا لالغاء الطائفية السياسية ، ومن المستحيل أن يكون وتعقيداته دائرة واحدة."وقال: لكل هذه الأسباب سيصار في الجلسة المقبلة، للجنة الى الإتفاق بين جميع المكونات السياسية على مناقشة القانون الحالي وإمكانية التحسين فيه لا أكثر ولا أقل، وأن البحث قد يفضي الى إقرار " " من دون إقتراع المغتربين ومن دون الصوتين التفضيليين.وكان زوار نقلوا عنه انه أبلغ رئيس الحكومة موقف " " الرافض لتعديل مؤكداً على ربط الـ" " بإصدار البطاقة الممغنطة، واقتراع المغتربين لستة مقاعد في الخارج، وعدم تكرار ما حصل في السابقة.