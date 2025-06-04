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لبنان

قانون الانتخاب الجديد: "مِن الموجود جود"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-06-2025 | 01:45
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قال مصدر نيابي إن إقتراحات القوانين العشرة المقدمة الى اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون الإنتخاب لن يناقش أيّ منها. وقال: "ضيعان العذاب "في صياغة هذه الاقتراحات، لأن الجميع مقتنعون أنه لم يحن الاوان بعد لانشاء مجلس الشيوخ ولا لالغاء الطائفية السياسية ، ومن المستحيل أن يكون لبنان وتعقيداته دائرة واحدة."
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وقال: لكل هذه الأسباب سيصار في  الجلسة المقبلة، للجنة الى الإتفاق بين جميع المكونات السياسية على مناقشة القانون الحالي وإمكانية التحسين فيه لا أكثر ولا أقل، وأن البحث قد يفضي الى إقرار "الميغا سنتر" من دون إقتراع المغتربين ومن دون الصوتين التفضيليين.
وكان زوار الرئيس نبيه بري نقلوا عنه انه أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام موقف "الثنائي الشيعي" الرافض لتعديل قانون الانتخابات مؤكداً على ربط الـ"ميغا سنتر" بإصدار البطاقة الممغنطة، واقتراع المغتربين لستة مقاعد في الخارج، وعدم تكرار ما حصل في الدورة السابقة.

المصدر: لبنان 24
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