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لبنان

العودة رهن النمو المتسارع والانفتاح

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-06-2025 | 02:15
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اعتبر مصدر إقتصادي أن الحكومة اللبنانية لن تلقى صعوبة في المستقبل القريب في ما خص عودة النازحين السوريين وكل ما يتعلق بهذا الملف .
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وعزا المصدر هذه العودة الطوعية، التي من المفترض أن تحصل، الى النمو المتسارع الذي سوف تشهده الدولة السورية، بالإضافة الى إعادة الإعمار وبداية القطاعات الإنتاجية والحيوية بالنمو المتصاعد من جراء الإنفتاح العربي الخليجي وخاصةً المملكة العربية السعودية على سوريا
المصدر ختم بأنه من مصلحة كل مواطن سوري إقتصادياً، مالياً، عائلياً، إجتماعياً ووطنياً أن ينتقل الى سوريا عندما تتوافر هذه الظروف.

المصدر: لبنان 24
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