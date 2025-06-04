العودة رهن النمو المتسارع والانفتاح

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اعتبر مصدر إقتصادي أن لن تلقى صعوبة في القريب في ما خص عودة السوريين وكل ما يتعلق بهذا الملف .وعزا المصدر هذه العودة الطوعية، التي من المفترض أن تحصل، الى النمو المتسارع الذي سوف تشهده ، بالإضافة الى وبداية القطاعات الإنتاجية والحيوية بالنمو المتصاعد من جراء الإنفتاح العربي وخاصةً على .المصدر ختم بأنه من مصلحة كل مواطن سوري إقتصادياً، مالياً، عائلياً، إجتماعياً ووطنياً أن ينتقل الى سوريا عندما تتوافر هذه الظروف.