رسالة اقليمية لاسرائيل؟

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أُطلِق صاروخان من محافظة باتجاه المحتل، مساء أمس، في عملية محدودة من حيث الحجم لكنها تحمل دلالات سياسية وأمنية كبيرة. ورغم أن العملية لم تُسفر عن أضرار مادية تذكر، إلا أنها شكّلت إنذارًا واضحًا بأن الجنوب السوري ليس الكاملة للدولة ، وأن القدرة على ضبط الميدان بدأت تتآكل.مصادر مطلعة اعتبرت أن هذه العملية، قد تكون مقدّمة لولادة نمط جديد من ضد الوجود في الجولان، ما يوحي بتحركات إقليمية خلف الكواليس تسعى إلى كسر قواعد الاشتباك الراهنة.واشارت المصادر الى ان الرسالة واضحة ومفادها انه مهما حاول النظام السوري، ممثلًا بالرئيس ، فرض استقراره الأمني، تبقى المساحات المتروكة بلا غطاء كافية لتكون منصات انطلاق لرسائل نارية، تشير إلى أن المواجهة قد تعود إلى الواجهة من الخاصرة الجنوبية لسوريا.