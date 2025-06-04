Advertisement

لبنان

رسالة اقليمية لاسرائيل؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-06-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1370222-638846231788360450.jpg
Doc-P-1370222-638846231788360450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُطلِق صاروخان من محافظة درعا جنوب سوريا باتجاه الجولان المحتل، مساء أمس، في عملية محدودة من حيث الحجم لكنها تحمل دلالات سياسية وأمنية كبيرة. ورغم أن العملية لم تُسفر عن أضرار مادية تذكر، إلا أنها شكّلت إنذارًا واضحًا بأن الجنوب السوري ليس تحت السيطرة الكاملة للدولة السورية، وأن القدرة على ضبط الميدان بدأت تتآكل.
Advertisement
مصادر مطلعة اعتبرت أن هذه العملية، قد تكون مقدّمة لولادة نمط جديد من المقاومة ضد الوجود الإسرائيلي في الجولان، ما يوحي بتحركات إقليمية خلف الكواليس تسعى إلى كسر قواعد الاشتباك الراهنة.
واشارت المصادر الى ان الرسالة واضحة ومفادها انه مهما حاول النظام السوري، ممثلًا بالرئيس أحمد الشرع، فرض استقراره الأمني، تبقى المساحات المتروكة بلا غطاء كافية لتكون منصات انطلاق لرسائل نارية، تشير إلى أن المواجهة قد تعود إلى الواجهة من الخاصرة الجنوبية لسوريا.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي: لن نقبل بحل غير قيام الدولة الفلسطينية وهذه رسالة واضحة لإسرائيل
lebanon 24
04/06/2025 12:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوكالة الجامعية للفرنكوفونية" نظمت ورشة إقليمية مكثفة في بيروت
lebanon 24
04/06/2025 12:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان يبحث هاتفيا مع ترامب العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية
lebanon 24
04/06/2025 12:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من 40 نائبا بريطانيا: نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية لإسرائيل
lebanon 24
04/06/2025 12:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-04
05:23 | 2025-06-04
05:10 | 2025-06-04
05:09 | 2025-06-04
05:04 | 2025-06-04
05:00 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24