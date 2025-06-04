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لبنان

جريح بحادث سير على اوتوستراد بعلبك

Lebanon 24
04-06-2025 | 02:12
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وقع حادث سير على اوتوستراد بعلبك عند مفرق مجدلون حيث اصطدمت سيارة من نوع جيب شيروكي بـ "كيوسك" على جانب الطريق، وصودف وجود شاب سوري في المكان ما أدى إلى إصابته اصابة خطرة وتم نقله إلى المستشفى بحالة حرجة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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