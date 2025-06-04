جريح بحادث سير على اوتوستراد بعلبك

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وقع حادث سير على اوتوستراد عند مفرق حيث اصطدمت سيارة من نوع جيب شيروكي بـ "كيوسك" على جانب الطريق، وصودف وجود شاب سوري في المكان ما أدى إلى إصابته اصابة خطرة وتم نقله إلى المستشفى بحالة حرجة، وفق ما أفادت مندوبة " ".