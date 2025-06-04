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لبنان

السفارة الأميركية تعلن إقفال أبوابها يوم الجمعة

Lebanon 24
04-06-2025 | 02:34
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أعلنت السفارة الأميركية في بيروت عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها "ستكون مغلقة يوم الجمعة 6 حزيران بمناسبة عيد الأضحى".
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