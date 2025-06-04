في الجنوب.. "صراخ" ينقذ طفلة والمتهم "والدها"

طفلة إبنة الـ4 سنوات كادت تُقتل على يد والدها في منطقة جبال البطم - ، ومن أنقذها هو صراخها الذي استدعى حضور مواطنين إلى منزل والدها لاكتشاف ما يجري.

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تقول معلومات " " إنَّ الطفلة الجنسية ووالدها معروف بـ" "، مشيرة إلى أن مكان الحادثة التي حصلت ليل الثلاثاء - الأربعاء، هو مقابل محطة للمحروقات في المنطقة.

ما حصل، وفق المعلومات، أنَّ مجموعة من الشبان كانوا جالسين في أحد المقاهي في المحلة المذكورة حينما سمعوا صراخاً شديداً لطفلة تطلب الاستغاثة. على الأثر، تحرّك رواد القهوة بسرعة بعدما تبين أن الحادثة تحصل داخل شقة فوق المقهى مباشرة.

وإثر اندفاع الشبان إلى منزل الرجل السوري، جرى إنقاذ الفتاة لكنها بقيت عند والدها، في حين أنه جرى التواصل مع مخفر قانا ليلاً للإبلاغ عن الحادثة، لكن لا إجابة، وفق ما كشف مصدر تابع الحادثة لـ"لبنان24".

المصادر ذكرت أنه جرى التواصل مع غرفة عمليات صور في ، وقد تم إصدار أوامر فورية لإرسال دورية إلى منزل السوري للاستقصاء عن الحادثة، فيما علم "لبنان24" أن مكتب إتحاد حماية الأحداث تبلغ بالأمر للتحقق الإضافي من الواقعة وحماية القاصر.

ما جرى أيضاً استدعى تحرك ناشطين لمواكبة قصة الطفلة أيضاً، وذلك على الصعيدين الأمني والإجتماعي.