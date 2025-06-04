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لبنان

لحود التقت رؤساء نقابات سياحية.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
04-06-2025 | 03:07
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عقدت وزيرة السياحة لورا لحود اجتماعا تنسيقيا مع عدد من رؤساء النقابات السياحية، في إطار التعاون البناء والمستمر بين الطرفين للعمل على تجاوز كل العقبات وتطبيق الإصلاحات الضرورية في أسرع وقت ممكن قبل بدء الموسم السياحي الصيفي، حيث أكدت الوزيرة لحود دعمها "المطلق لكل ما يسهل في التوصل إلى أفضل النتائج".
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حضر الاجتماع كل من رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي، الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي ورئيس نقابة مكاتب السياحة والسفر جان عبود، الذين أكدوا من جهتهم حرصهم على "مواصلة رسالتهم في إبراز أفضل صورة عن لبنان المضياف".
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