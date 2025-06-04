لحود التقت رؤساء نقابات سياحية.. هذا ما تمّ بحثه

Advertisement

عقدت وزيرة السياحة لورا اجتماعا تنسيقيا مع عدد من رؤساء النقابات السياحية، في إطار التعاون البناء والمستمر بين الطرفين للعمل على تجاوز كل العقبات وتطبيق الإصلاحات الضرورية قبل بدء الموسم السياحي الصيفي، حيث أكدت لحود دعمها "المطلق لكل ما يسهل في التوصل إلى أفضل النتائج".حضر الاجتماع كل من رئيس ونقيب أصحاب الفنادق ، رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي ، ورئيس نقابة مكاتب السياحة والسفر ، الذين أكدوا من جهتهم حرصهم على "مواصلة رسالتهم في إبراز أفضل صورة عن المضياف".