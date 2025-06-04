Advertisement

لبنان

تأخير في ملف التفرغ... الأساتذة المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية" يحذرون من التصعيد

Lebanon 24
04-06-2025 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1370270-638846288689222836.jpg
Doc-P-1370270-638846288689222836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 اعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، " أن لا نهاية طبيعية للعام الجامعي بلا وضوح مسار ملف التفرغ".
Advertisement

واعتبر البيان انه "في ظل التحديات التي تواجه الجامعة اللبنانية، ورغم انطلاق بعض الإجراءات المتصلة بملف التفرغ، كعملية تحديد الحاجات ضمن الكليات، لا تزال الصورة ضبابية، والمصير مجهولًا، وكأننا مرة جديدة  رهينة الوقت والتأجيل".

تابع: "إن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة، إذ ترحب بأي خطوة فعلية في اتجاه إنجاز ملف التفرغ، تلفت إلى أن ما أُنجز حتى الآن لا يزال ناقصًا ومفتقرًا للوضوح والالتزام الزمني، فيما الوقت يضيق بسرعة  مع اقتراب العام الجامعي المقبل، الذي لا يمكن ولا يجب أن يبدأ من دون إنجاز ملف التفرغ"

واردف:  "لذلك ننبه إلى أن إنهاء العام الجامعي الحالي سيكون موضع مراجعة جدية ما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة وواضحة لإنجاز التفرغ. إن استمرار الغموض وغياب القرار السياسي الجاد يعني دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد".

ختم : "نحذر من أن أي تأخير إضافي يُنذر بخطوات تصعيدية مفتوحة، لا يرغب أحد فيها، لذلك نحث المسؤولين على إعلان واضح وصريح وفوري يشكل التزاما لا لبس فيه بإنجاز التفرغ قبل العام الدراسي الجديد".
مواضيع ذات صلة
من وزارة التربية.. دعوة للأساتذة المتعاقدين
lebanon 24
04/06/2025 12:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل اعتصام رابطة الاساتذة المتعاقدين في بيروت غداً!
lebanon 24
04/06/2025 12:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد حكومي في ملف السلاح و "الحزب" يرد: هدفهم احراج رئيس الجمهورية
lebanon 24
04/06/2025 12:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"حراك المعلمين المتعاقدين": رفع ضرائب البنزين والمازوت وجه آخر من وجوه القهر
lebanon 24
04/06/2025 12:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-04
05:23 | 2025-06-04
05:10 | 2025-06-04
05:09 | 2025-06-04
05:04 | 2025-06-04
05:00 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24