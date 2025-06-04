في صور.. سقط من الطابق الـ 13

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سقط شاب من الطابق 13 من احد المباني في مدينة صور ما أدى إلى وفاته على الفور، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعملت فرق الدفاع المدني على نقل جثته الى المستشفى، وسط حضور للقوى الأمنية في المكان التي باشرت في التحقيقات.