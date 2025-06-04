Advertisement

لبنان

باسيل استقبل وفد بلديات الكحالة ودفون وبدادون

Lebanon 24
04-06-2025 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1370279-638846312066733496.jpg
Doc-P-1370279-638846312066733496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في المقر العام للتيار في سنتر ميرنا الشالوحي، وفودا من بلديات الكحالة ودفون وبدادون، في حضور النائب سيزار أبي خليل، نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، منسق التيار في عاليه باسكال أنطون، أمين سر مجلس قضاء عاليه رامي متى ومسؤول البلديات في التيار روجيه باسيل.
Advertisement

من بلدية الكحالة حضر كل من رئيس البلدية عبدو بجاني الذي شكر باسم الوفد رئيس التيار على دعمه خلال الإنتخابات البلدية والإختيارية، بالاضافة الى نائب الرئيس جورج الزغبي، والأعضاء غرايس أبي خليل، بيار أبي خليل، رياض أبي خليل، روجيه أبي خليل، مازن رزقالله، سناء بجاني، دافيد بجاني، نزار فغالي، ريمون الزغبي، عمر مكرزل، وزياد مكرزل، والمخاتير عبدو أبي خليل وأنطوان أبي خليل. ومنسق التيار في الكحالة إيلي أبي خليل.

أما وفد بلدية دفون، فضم رئيس البلدية ربيع أبي عاد والأعضاء بولس أبي عاد، جاك ابي عاد، جاك سلوان، شربل ابي عاد، سامي ابي عاد، جيلبير ابي عاد، وليد ابي عاد، والمختار جوزيف حبيب أبي عاد، ومنسقة التيار في دفون زينة أبي عاد، حيث أكد المجتمعون على "أهمية تفعيل العمل الإنمائي في البلدات والقرى بما ينعكس إيجاباً على تثبيت أبنائها فيها".

اما وفد بلدية بدادون، فضم الى جانب الرئيس رواد فغالي ونائب الرئيس عماد ضو، الأعضاء ميشال حويك، غسان فغالي، بيار مرعب، إسامار الخوري حنا، إليز معلّم، جان شارل حويك، جان طانيوس حويك، وجوزيف بو روفايل، العضو في البلدية ومنسق التيار في البلدة في الوقت نفسه، وتطرق الوفد الى "أهمية التنوع في البلدية مع تعاون أفرادها لخدمة البلدة وسكانها".
مواضيع ذات صلة
جعجع استقبل وفد بلدية بحمدون
lebanon 24
04/06/2025 12:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار استقبل وفد نقابة المحررين: الانتخابات البلدية رسالة العهد الأولى
lebanon 24
04/06/2025 12:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لائحة "نبض جديد " كاملة في انتخابات بلدية دفون
lebanon 24
04/06/2025 12:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: بلدية جزين هي للرابح والخاسر في الانتخابات البلدية
lebanon 24
04/06/2025 12:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-04
05:23 | 2025-06-04
05:10 | 2025-06-04
05:09 | 2025-06-04
05:04 | 2025-06-04
05:00 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24