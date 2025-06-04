باسيل استقبل وفد بلديات الكحالة ودفون وبدادون

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إستقبل رئيس " " في المقر العام للتيار في سنتر ميرنا الشالوحي، وفودا من بلديات الكحالة ودفون وبدادون، في حضور النائب سيزار أبي خليل، نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، منسق في عاليه باسكال أنطون، أمين سر مجلس قضاء عاليه رامي متى ومسؤول البلديات في التيار روجيه .من بلدية الكحالة حضر كل من رئيس البلدية عبدو الذي شكر باسم الوفد رئيس التيار على دعمه خلال الإنتخابات البلدية والإختيارية، بالاضافة الى الزغبي، والأعضاء غرايس أبي خليل، أبي خليل، أبي خليل، روجيه أبي خليل، مازن رزقالله، سناء بجاني، دافيد بجاني، نزار فغالي، ريمون الزغبي، عمر مكرزل، وزياد مكرزل، والمخاتير عبدو أبي خليل وأنطوان أبي خليل. ومنسق التيار في الكحالة أبي خليل.أما وفد بلدية دفون، فضم رئيس البلدية ربيع أبي عاد والأعضاء بولس أبي عاد، جاك ابي عاد، جاك سلوان، شربل ابي عاد، سامي ابي عاد، جيلبير ابي عاد، وليد ابي عاد، والمختار حبيب أبي عاد، ومنسقة التيار في دفون زينة أبي عاد، حيث أكد المجتمعون على "أهمية تفعيل العمل الإنمائي في البلدات والقرى بما ينعكس إيجاباً على تثبيت أبنائها فيها".اما وفد بلدية بدادون، فضم الى جانب الرئيس رواد فغالي ونائب الرئيس عماد ضو، الأعضاء ميشال حويك، غسان فغالي، بيار مرعب، إسامار حنا، إليز معلّم، جان شارل حويك، جان طانيوس حويك، وجوزيف بو روفايل، العضو في البلدية ومنسق التيار في البلدة في الوقت نفسه، وتطرق الوفد الى "أهمية التنوع في البلدية مع تعاون أفرادها لخدمة البلدة وسكانها".