"أنت مراقب جواً وأرضاً".. منشور تهديدي لمختار يارون السابق

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قام الجيش بإلقاء منشورات وجّهت لمختار بلدة يارون السابق محمّد ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وكتب على المنشور التالي: "أنت مرصود ومراقب جواً وأرضاً والكل يرى ويسمع. أعدل عن دهائك مع جمعية".