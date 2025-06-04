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لبنان

"أنت مراقب جواً وأرضاً".. منشور تهديدي لمختار يارون السابق

Lebanon 24
04-06-2025 | 03:20
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قام الجيش الإسرائيلي بإلقاء منشورات وجّهت لمختار بلدة يارون السابق محمّد عباس شاهين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وكتب على المنشور التالي: "أنت مرصود ومراقب جواً وأرضاً والكل يرى ويسمع. أعدل عن دهائك مع جمعية".
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