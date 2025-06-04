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لبنان

شراكة رقمية بين شحادة ولحود: نحو تجربة سياحية ذكية في لبنان

Lebanon 24
04-06-2025 | 04:16
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وقع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة ووزيرة السياحة لورا لحود  مذكرة تفاهم استراتيجية بين الوزارتين تهدف إلى إطلاق شراكة رقمية نوعية، تركّز على دمج حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في قطاع السياحة اللبناني، وذلك في إطار تعزيز موقع لبنان على خارطة السياحة الذكية عالميًا، وضمن رؤية وطنية للتحوّل الرقمي.
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وفي هذا الإطار قال شحادة: "هذه المذكرة تبني على خطة التحوّل الرقمي في لبنان، التي وُضعت منذ سنوات ونعمل اليوم على تطويرها، كما تنسجم مع كلام فخامة رئيس الجمهورية في مؤتمر الأمس حول الجمهورية الرقمية وأولويات الدولة في هذا المجال".

أضاف: "نطلق اليوم شراكة بين مكتب وزير الدولة والذكاء الاصطناعي ووزارة السياحة بهدف تقديم خدمات رقمية متقدمة للسياح، تتيح لهم تجربة سلسة وحديثة، وتعطي أفضل صورة عن لبنان في الداخل والخارج".

وفي السياق لفت شحادة الى أن "هذه الشراكة ستؤدي إلى تطوير تطبيقات ذكية تُسهم من جهة في تحسين تجربة السائح الأجنبي والمحلي، ومن جهة ثانية في رقمنة خدمات وزارة السياحة لتصبح أكثر كفاءة وسرعة وشفافية".

من جهتها، شددت وزيرة السياحة لورا لحود على أهمية هذه المبادرة، قائلة: "هذا التطبيق هو خطوة محورية في مستقبل السياحة اللبنانية، ونأمل أن نواصل التعاون الوثيق مع مكتب وزير الدولة، لأننا نؤمن بأن هذا النوع من المشاريع الرقمية سيُظهر أجمل ما في لبنان وشعبه أمام السياح الأجانب، وسيسهّل أيضًا على اللبنانيين أنفسهم استكشاف بلدهم وقضاء أوقات مميزة فيه".
أضافت: "نحن نراهن على التكنولوجيا كشريك أساسي لتحديث القطاع السياحي وزيادة استثماراته ورفع تنافسيته".

يُذكر أن هذه الشراكة تأتي في سياق جهود الدولة اللبنانية لتحقيق تحول رقمي شامل ومتكامل، يعيد لبنان إلى موقعه الريادي في المنطقة كمنصة تكنولوجية وسياحية متقدمة، ويؤمن فرص عمل، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الابتكارية.
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