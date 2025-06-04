كريدية: مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث تخللها العديد من المطبّات

أقيم احتفال تكريمي لرئيس والمديرالعام لهيئة " " في والمؤتمرات لشركة " " في حضور أسرة الهيئة، حيث قال في كلمته: "كل الشكر لكم ولا شكر لي، فأنا لا أُشكر على تأدية واجبي، شكرًا لكل من وضع ثقته بي تكليفًا بتحقيق حلم شهيدنا الكبير دولة ".

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وأضاف: "شكرًا لخلفه الذين جددوا هذه الثقة. شكراً لكل وزير وصاية، ومديريه العامين، آمن برؤيتي وساهم في توفير الإمكانات. شكرًا لكل رئيس لجنة ونائب ذللوا العقبات أمام مسيرتنا. شكراً لكل إعلامي وصحافي أنصفنا. شكراً لكل مواطن صبر حتى شعر بالتغيير وشهد الإنجاز، وبالتأكيد كل الشكر لزملائي في الهيئة ولأسرتي، زوجتي وأولادي الذين تحملوا مني الكثير وتحملوا الكثير من تحامل الغير عليّ".



وأضاف: "أنجزنا الكثير ولا داعي لتفنيد إنجازاتنا كونها أصبحت حقيقة ملموسة من الناس. لكن تحقيق تلك الإنجازات كلّفنا عناء وآلامًا ودموعًا ودماء وشهداء، إذ إن مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث تخللها العديد من المطبّات والأزمات وقد تجاوزناها معاً، من وإضطرابات سياسية كبيرة وانفجار ٤ آب وانهيار مالي واقتصادي وعدوان إسرائيلي غير مسبوق على . فكان كل عامل ومستخدم في أوجيرو يعرّض صحته وحياته للخطر ويعمل مقابل راتب شبه معدوم في ظل انهيار قيمة اعتمادات الهيئة لتحقيق الأهداف وإعادة ما دمّره كل من الإنفجار والعدوان. وفي هذه اللحظة التي أتوجه فيها اليكم هناك أبطال من أوجيرو يعيدون الوصل إلى القرى الحدودية".



ختم:"هنا اسمحوا لي بأن نقف عن أرواح أوجيرو، أشكركم مجدداً وأشكر لكم منحي فرصة لأستريح قليلاً وعلى تعيينكم خلفاً يليق بما أنجزته الهيئة، لن أقول لكم وداعاً بل أقول لكم إلى اللقاء. فلا تقاعد عن خدمة الوطن. عشتم وعاش لبنان وعاشت أوجيرو".