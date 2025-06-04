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لبنان

ارتفاع ملموس بالحرارة... الكتل الهوائية الحارة تبدأ من الغد!

Lebanon 24
04-06-2025 | 04:39
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل و على المرتفعات حيث تعود الى معدلاتها المومسية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل وضباب على المرتفعات المتوسطة.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، حتى يوم الخميس حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29،  زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  
قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر.
الخميس:  
قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل و على المرتفعات حيث تعود الى معدلاتها المومسية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل وضباب على المرتفعات المتوسطة.
الجمعة:  
قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
السبت:  
قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
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