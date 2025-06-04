ارتفاع ملموس بالحرارة... الكتل الهوائية الحارة تبدأ من الغد!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل و على المرتفعات حيث تعود الى معدلاتها المومسية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل وضباب على المرتفعات المتوسطة.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط ، حتى يوم الخميس حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية
تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت
بين 22 و 30، طرابلس
بين 20 و 29، زحلة
بين 16 و 32 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد
الظهر.
الخميس:
قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل و على المرتفعات حيث تعود الى معدلاتها المومسية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل وضباب على المرتفعات المتوسطة.
الجمعة:
قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
السبت:
قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.