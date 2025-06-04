ارتفاع ملموس بالحرارة... الكتل الهوائية الحارة تبدأ من الغد!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل و على المرتفعات حيث تعود الى معدلاتها المومسية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل وضباب على المرتفعات المتوسطة.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط ، حتى يوم الخميس حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 20 و 29، بين 16 و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا الظهر.الخميس:قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل و على المرتفعات حيث تعود الى معدلاتها المومسية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل وضباب على المرتفعات المتوسطة.الجمعة:قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.السبت:قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.