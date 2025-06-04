عقيص: للتريث بإصدار التشكيلات القضائية

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كتب النائب عبر منصة "اكس": "من المحبّذ التريث بإصدار التشكيلات القضائية بضعة اشهر لحين صدور قانون استقلال . من انتظر سنوات بدون تشكيلات بسبب التدخل السياسي، يستطيع الانتظار بضعة اشهر منعاً لذات التدخل السياسي".اضاف:"اقرار تشكيلات الآن يتدخل فيها السياسيون علنا (النيابة العامة المالية مثالاً) سيؤدي إلى تعطيل أحكام القانون وتخفيف الزخم الاصلاحي الذي قد ينتج عن اقراره".ورأى ان" اصدار التشكيلات القضائية بعد إقرار القانون ووفقاً لأحكامه، سيطلق يد منفرداً بإقرارها وفقا لمعايير الكفاءة والاستحقاق".وختم:"كل من يعارض هذا التوجه لا يريد للعدلية خيراً".