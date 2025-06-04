24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عقيص: للتريث بإصدار التشكيلات القضائية
Lebanon 24
04-06-2025
|
04:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
جورج عقيص
عبر منصة "اكس": "من المحبّذ التريث بإصدار التشكيلات القضائية بضعة اشهر لحين صدور قانون استقلال
السلطة القضائية
. من انتظر سنوات بدون تشكيلات بسبب التدخل السياسي، يستطيع الانتظار بضعة اشهر منعاً لذات التدخل السياسي".
Advertisement
اضاف:"اقرار تشكيلات الآن يتدخل فيها السياسيون علنا (النيابة العامة المالية مثالاً) سيؤدي إلى تعطيل أحكام القانون وتخفيف الزخم الاصلاحي الذي قد ينتج عن اقراره".
ورأى ان" اصدار التشكيلات القضائية بعد إقرار القانون ووفقاً لأحكامه، سيطلق يد
مجلس القضاء الأعلى
منفرداً بإقرارها وفقا لمعايير الكفاءة والاستحقاق".
وختم:"كل من يعارض هذا التوجه لا يريد للعدلية خيراً".
مواضيع ذات صلة
القاضي عبود: للإنكباب على العمل لإجراء التشكيلات والمناقلات القضائية
Lebanon 24
القاضي عبود: للإنكباب على العمل لإجراء التشكيلات والمناقلات القضائية
04/06/2025 21:09:21
04/06/2025 21:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: التشكيلات القضائية ستصدر قريباً وسنتابع فتح ملفات الفساد أما الورشة المقبلة فستنطلق بإصلاح الجمارك
Lebanon 24
الرئيس عون: التشكيلات القضائية ستصدر قريباً وسنتابع فتح ملفات الفساد أما الورشة المقبلة فستنطلق بإصلاح الجمارك
04/06/2025 21:09:21
04/06/2025 21:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تأخر التشكيلات الديبلوماسية وعون مستاء
Lebanon 24
تأخر التشكيلات الديبلوماسية وعون مستاء
04/06/2025 21:09:21
04/06/2025 21:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
التشكيلات الديبلوماسية اقتربت: الخلاف على المواقع الكبرى
Lebanon 24
التشكيلات الديبلوماسية اقتربت: الخلاف على المواقع الكبرى
04/06/2025 21:09:21
04/06/2025 21:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أبو فاعور تفقد المنطقة الصناعية في ضهر الأحمر
Lebanon 24
أبو فاعور تفقد المنطقة الصناعية في ضهر الأحمر
14:03 | 2025-06-04
04/06/2025 02:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير: لا تتركوا هذه المواد داخل سياراتكم… قد تسبب انفجارًا!
Lebanon 24
تحذير: لا تتركوا هذه المواد داخل سياراتكم… قد تسبب انفجارًا!
14:00 | 2025-06-04
04/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متفجرات دخلت لبنان جواً.. هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
متفجرات دخلت لبنان جواً.. هذا ما فعلته إسرائيل
14:00 | 2025-06-04
04/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدي عرض في الكويت سبل الاستثمار في الطاقة بلبنان
Lebanon 24
الصدي عرض في الكويت سبل الاستثمار في الطاقة بلبنان
13:31 | 2025-06-04
04/06/2025 01:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية الشويفات تتحدث عن "كارثة بيئية جديدة" وتهدد باتخاذ هذا الإجراء!
Lebanon 24
بلدية الشويفات تتحدث عن "كارثة بيئية جديدة" وتهدد باتخاذ هذا الإجراء!
13:31 | 2025-06-04
04/06/2025 01:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا.. بعد البنزين موجة غلاء جديدة ستطال 3 قطاعات!
Lebanon 24
استعدوا.. بعد البنزين موجة غلاء جديدة ستطال 3 قطاعات!
15:15 | 2025-06-03
03/06/2025 03:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مفاجئ... شيف شهيرة ترتدي الحجاب والجمهور يعلق
Lebanon 24
بشكل مفاجئ... شيف شهيرة ترتدي الحجاب والجمهور يعلق
14:58 | 2025-06-03
03/06/2025 02:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبح شاباً ويشبه والده.. جيسكار ابي نادر ينشر صورة لابنه ويُكذب نادين الراسي
Lebanon 24
أصبح شاباً ويشبه والده.. جيسكار ابي نادر ينشر صورة لابنه ويُكذب نادين الراسي
04:07 | 2025-06-04
04/06/2025 04:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها
Lebanon 24
"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها
07:01 | 2025-06-04
04/06/2025 07:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لعملية نصب بـ 300 ألف دولار.. هذا ما حصل مع فنان لبناني في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لعملية نصب بـ 300 ألف دولار.. هذا ما حصل مع فنان لبناني في تركيا (فيديو)
03:14 | 2025-06-04
04/06/2025 03:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:03 | 2025-06-04
أبو فاعور تفقد المنطقة الصناعية في ضهر الأحمر
14:00 | 2025-06-04
تحذير: لا تتركوا هذه المواد داخل سياراتكم… قد تسبب انفجارًا!
14:00 | 2025-06-04
متفجرات دخلت لبنان جواً.. هذا ما فعلته إسرائيل
13:31 | 2025-06-04
الصدي عرض في الكويت سبل الاستثمار في الطاقة بلبنان
13:31 | 2025-06-04
بلدية الشويفات تتحدث عن "كارثة بيئية جديدة" وتهدد باتخاذ هذا الإجراء!
13:30 | 2025-06-04
قائد جديد لليونيفيل في لبنان
فيديو
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
Lebanon 24
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
23:53 | 2025-06-03
04/06/2025 21:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
04/06/2025 21:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
04/06/2025 21:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24