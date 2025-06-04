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لبنان

"كلنا طالعين"... مسيرة الى مزار سيّدة لبنان - حريصا لمناسبة ختام الشهر المريمي

Lebanon 24
04-06-2025 | 04:49
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 نظّمت إذاعة "صوت المحبة" و"charity tv" مسيرتها السنوية الـ25 تحت شعار "كلنا طالعين" ، لمناسبة ختام الشهر المريمي، وبمشاركة المؤمنين الذين ساروا في مسيرة صلاة وخشوع من معهد الرسل - جونية إلى مزار سيّدة لبنان - حريصا.
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انطلقت المسيرة عند منتصف الليل، حيث حمل المشاركون الشموع وردّدوا الترانيم المريمية والتأملات الروحية،  هاتفين للعذراء مريم "مجد مريم يتعظم"، في أجواء طغى عليها الإيمان والرجاء. وكان لافتًا أيضًا مشاركة سكان البلدات التي مرّت بها المسيرة، حيث خرج الأهالي من منازلهم لانتظار مرور تمثال العذراء مريم أمام بيوتهم والتبرّك منها وسط لحظات خشوع وإجلال.
 
المسيرة التي استغرقت خمس ساعات ونصف، اختُتمت بالذبيحة الإلهية في بازيليك سيدة لبنان - حريصا، ترأسها  مدير عام إذاعة "صوت المحبة" الأب المشير مارون موسى  وعاونه المدير التنفيذي للإذاعة الأب شربل طنوس جعجع.
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