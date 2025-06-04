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لبنان

بري وعقيلته شكرا كل من عزى بوفاة سميرة عاصي

Lebanon 24
04-06-2025 | 04:52
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 توجه رئيس مجلس النواب  نبيه بري وعقيلته السيدة رندى عاصي بري وانسباؤهم "بجزيل الشكر من فخامة رئيس الجمهورية جوزف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام  ومن الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقيين، وكافة المرجعيات السياسية ، أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في لبنان ، الفاعليات الحزبية، الاغترابية والقيادات الروحية، الامنية، العسكرية، القضائية، البلدية، الاختيارية، الاقتصادية، الاجتماعية، التربوية، الهيئات النسائية والاندية والجمعيات الكشفية ومن كل الأصدقاء والمحبين من داخل وخارج لبنان ومن كل من إتصل أو أبرق مواسياً ومعزياً بوفاة شقيقة عقيلة رئيس مجلس النواب (رئيسة نقابة اتحاد الناشرين في لبنان وعضو مجلس ادارة اتحاد الناشرين العرب المرحومة سميرة عاصي ) "، سائلين "المولى عز وجل ان يمن على الجميع بالصحة والعافية وطول العمر وان يحفظ لبنان واللبنانيين بعين رعايته".
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