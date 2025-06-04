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لبنان

آخر المعلومات عن حريق محطة المحروقات في الحدت... هذه حصيلة الإصابات

Lebanon 24
04-06-2025 | 05:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة عامل سوريّ وإصابة شخصين نُقِلا إلى المستشفى، في الحريق الذي اندلع في محطة المحروقات في منطقة الحدت، صباح اليوم.
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