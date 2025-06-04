رسالة من بوتين إلى الرئيس عون.. إليكم مضمونها

تسلّم رئيس الجمهورية العماد من السفير الروسي في ، ألكسندر روداكوف، رسالة خطية من ، تضمّنت دعوة لحضور القمة الروسية – العربية الأولى، التي ستُعقد في في 15 تشرين الأول المقبل، بهدف البحث في العمل المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والعلمية، والتكنولوجية، والإنسانية، وغيرها.

Advertisement