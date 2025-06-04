الدفاع المدني يُنقذ منطقة الحدث من كارثة خطيرة.. وبيان يكشف عن الأضرار

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"بمتابعة حثيثة من والبلديات ، وبإشراف مباشر وميداني من للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تمكن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة "HYPCO" لتوزيع المحروقات في منطقة الحدث، وذلك بسرعة قياسية حالت دون امتداد ألسنة النيران إلى المحيط وتجنّب المنطقة كارثة محققة". صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في البيان الآتي:"بمتابعة حثيثة من والبلديات ، وبإشراف مباشر وميداني من للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تمكن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة "HYPCO" لتوزيع المحروقات في منطقة الحدث، وذلك بسرعة قياسية حالت دون امتداد ألسنة النيران إلى المحيط وتجنّب المنطقة كارثة محققة".



وبحسب البيان، فقد بدأ الحريق عند الساعة ٩:٠٧ صباحاً داخل صهريج ومستودع يحتوي على بضائع قابلة للاشتعال، وورد بلاغ إلى غرفة عمليات الدفاع المدني فورًا، فتمّ استنفار الفرق وتوجيهها إلى الموقع بدقة وسرعة. ووصلت فرق الإطفاء مدعّمة بـ10 آليات إطفاء وسيارة إسعاف من مراكز: التحويطة، الحدث، كفرشيما، بسابا، ، ، وحارة حريك.



وأشرف العميد فرح ميدانياً على مجريات العمليات على الأرض، وواكب مباشرةً انتشار الفرق وتوزيع الآليات، موجّهًا العناصر لإحكام السيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن، وهو ما تحقق عند الساعة ٩:٤٠، حيث تمّ إخماد النيران بالكامل ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، بالرغم من خطورة الموقع وحساسية المواد المشتعلة.



وقد سجّلت فرق الإسعاف في الدفاع المدني إصابة سائق صهريج لبناني الجنسية بحروق، تمّ نقله إلى مستشفى الجعيتاوي للمعالجة. كما تولّت جهات أخرى نقل جريح سوري الجنسية إلى مستشفى سان – الحدث، حيث فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، بالإضافة إلى جريح لبناني آخر نُقل أيضًا إلى المستشفى نفسه للمعالجة. كذلك، تمّ تسجيل حالتين إضافيتين نُقلتا إلى مستشفى قلب ، الأولى لمصاب لبناني والثانية لمصاب سوري، وكلاهما يعاني حروقًا وضيقًا في التنفّس. واقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.



ونوهت للدفاع المدني بسرعة الاستجابة التي نفّذها موظفوها ومتطوّعوها، والتي عكست جهوزيتهم الكاملة للتدخل الفوري في أصعب الظروف. كما تتوجّه بالشكر لقوى الأمن الداخلي التي تعاونت ميدانياً عبر تحويل السير وفتح الطريق أمام الآليات، ما ساهم في تسريع وصول الفرق إلى الموقع وتنفيذ التدخل في الوقت المناسب. كذلك عبّرت المديرية عن تقديرها العالي لوحدات الجيش المنتشرة عملانيًا، التي ساهمت ميدانيًا في تأمين الحماية ومواكبة العمليات إلى جانب عناصر الدفاع المدني، مما عزز من فاعلية التدخل وسلامة الفرق.



وقد ترك هذا التدخل السريع والمنظّم أثراً إيجابياً كبيراً لدى المواطنين والقاطنين في المنطقة، الذين عبّروا عن ارتياحهم وامتنانهم لحسن الأداء وكفاءة الجهود المبذولة".