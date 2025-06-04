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لبنان

الحاج زار رسامني.. وسؤال للحكومة حول الاجراءات المتخذة بملف الجمارك

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:27
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زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، متابعاً ملفات تأهيل وتعبيد عدد كبير من طرقات المتن التي لم تنفّذ منذ اقرار موازنة ٢٠٢٤.
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كما طالب الحاج بعدد آخر من المشاريع لتأهيل طرقات وجدران تؤثر على السلامة العامة وكانت انهارت او هي على طريق الانهيار، شاكرًا الوزير رسامني على التلبية السريعة لتأهيل طريق نهر الكلب زكريت بعدما كادت ان تؤدي إلى كارثة لو حصل الانهيار.
 
 
في سياق منفصل، تقدم الحاج بسؤال إلى الحكومة وتحديدا إلى وزير المالية ياسين جابر حول الاجراءات المتخذة بملف الجمارك.
 
 
 
 
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