الحاج زار رسامني.. وسؤال للحكومة حول الاجراءات المتخذة بملف الجمارك

زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ، وزير الأشغال العامة والنقل ، متابعاً ملفات تأهيل وتعبيد عدد كبير من طرقات المتن التي لم تنفّذ منذ اقرار موازنة ٢٠٢٤.

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كما طالب الحاج بعدد آخر من المشاريع لتأهيل طرقات وجدران تؤثر على السلامة العامة وكانت انهارت او هي على طريق الانهيار، شاكرًا الوزير رسامني على التلبية السريعة لتأهيل طريق زكريت بعدما كادت ان تؤدي إلى كارثة لو حصل الانهيار.

في سياق منفصل، بسؤال إلى الحكومة وتحديدا إلى حول الاجراءات المتخذة بملف .