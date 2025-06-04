حددت نقابة عطلة الصحافة في عيد الاضحى المبارك.

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وأعلنت في بيان: "لمناسبة عيد الاضحى المبارك تتوقف الصحف عن العمل أيام الجمعة، السبت والاحد في 6 و7 و8 حزيران 2025، وذلك عملاً بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في ".