بالصورة.. هذه هويّة المواطن اللبنانيّ الذي اعتقله العدوّ الإسرائيليّ مقابل رأس الناقورة

علم " "، أنّ المواطن الذي اعتقله العدوّ الإسرائيليّ مقابل رأس ، يُدعى ، وهو من بلدة معروب الجنوبيّة.

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وكانت قوّات إسرائيليّة على متن 4 زوارق، اجتازت خطّ الطفافات في رأس الناقورة، وعمدت إلى اعتقال أثناء وجوده داخل .