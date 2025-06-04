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لبنان

بالصورة.. هذه هويّة المواطن اللبنانيّ الذي اعتقله العدوّ الإسرائيليّ مقابل رأس الناقورة

Lebanon 24
04-06-2025 | 06:00
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علم "لبنان 24"، أنّ المواطن الذي اعتقله العدوّ الإسرائيليّ مقابل رأس الناقورة، يُدعى علي فنيش، وهو من بلدة معروب الجنوبيّة.
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وكانت قوّات إسرائيليّة على متن 4 زوارق، اجتازت خطّ الطفافات في رأس الناقورة، وعمدت إلى اعتقال فنيش أثناء وجوده داخل مركبه.
 
 
 
 
 
 
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