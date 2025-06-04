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لبنان

استقالة 6 أعضاء من مجلس بلدية قصرنبا

Lebanon 24
04-06-2025 | 06:10
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 تقدم 6 أعضاء باستقالتهم من المجلس البلدي المنتخب في بلدة قصرنبا، المؤلف من 15 عضوا، إلى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.
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والأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم هم: علي موسى الديراني، محمد علي عيسى الديراني، هشام محمد الديراني، محمد علي حيدر أحمد، ناصيف سعدون مرشد الديراني، جهاد علي أسعد الديراني.
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