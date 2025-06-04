استقالة 6 أعضاء من مجلس بلدية قصرنبا

Advertisement

تقدم 6 أعضاء باستقالتهم من المنتخب في بلدة قصرنبا، المؤلف من 15 عضوا، إلى محافظ .والأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم هم: الديراني، محمد الديراني، هشام محمد الديراني، محمد أحمد، سعدون مرشد الديراني، الديراني.