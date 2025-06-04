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لبنان

بعد لبنان.. دولة عربية تستخدم "بواخر الكهرباء"!

Lebanon 24
04-06-2025 | 06:28
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وافق مجلس الوزراء العراقي على التعاقد مع شركة تركية لإضافة 650 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية للكهرباء في خطوة عاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء خلال موسم الصيف.
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وذكرت شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، أنَّ الشركة التركية سترسل بواخر توليد الكهرباء المعروفة بـ "بواخر الطاقة" إلى السواحل العراقية ليتم ربطها مع شبكة الكهرباء الوطنية مباشرة.
 
ويعد هذا الإجراء حلاً مؤقتاً وسريعاً، يعتمد على استخدام سفن ضخمة مجهزة بمحطات كهرباء عائمة، يتم ربطها مباشرة بشبكة الكهرباء دون الحاجة إلى بناء محطات أو استيراد وقود.
 
ولفتت الشبكة إلى أن تلك السفن تتبع شركة تركية لديها 33 سفينة من هذا النوع يمكنها إنتاج 6 آلاف ميغاواط، سيحصل العراق على نحو 10 في المئة منها خلال الصيف.
 
يذكر أن هذه السفن المخصصة لتوليد الكهرباء، كانت تعمل في العراق قبل نحو 17 عاماً، عندما أبرمت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقاً مع الشركة التركية لتشغيل 3 سفن من هذا النوع عام 2008، بقدرة 520 ميغاواط.
 
 
ويعتبر لبنان من الدول التي اختبرت تجربة بواخر الطاقة قبل سنوات عديدة وذلك بعدما استقدم عدداً منها لتوليد الطاقة الكهربائية بهدف معالجة أزمة الكهرباء.
 
 
وأثير جدل كبير بشأن تلك البواخر في لبنان لاسيما بسبب تكلفتها، لكن قبل نحو 3 سنوات، غادرت تلك البواخر لبنان بعد تفكيكها عن الشبكة الكهربائية. (سبوتنيك - لبنان24)
 
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