بعد لبنان.. دولة عربية تستخدم "بواخر الكهرباء"!

وافق على التعاقد مع شركة تركية لإضافة 650 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية للكهرباء في خطوة عاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء خلال .

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وذكرت شبكة " "، اليوم الأربعاء، أنَّ الشركة سترسل بواخر توليد الكهرباء المعروفة بـ "بواخر الطاقة" إلى السواحل ليتم ربطها مع شبكة الكهرباء الوطنية مباشرة.

ويعد هذا الإجراء حلاً مؤقتاً وسريعاً، يعتمد على استخدام سفن ضخمة مجهزة بمحطات كهرباء عائمة، يتم ربطها مباشرة بشبكة الكهرباء دون الحاجة إلى بناء محطات أو استيراد وقود.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك السفن تتبع شركة تركية لديها 33 سفينة من هذا النوع يمكنها إنتاج 6 آلاف ميغاواط، سيحصل على نحو 10 في المئة منها خلال الصيف.

يذكر أن هذه السفن المخصصة لتوليد الكهرباء، كانت تعمل في العراق قبل نحو 17 عاماً، عندما أبرمت العراقية اتفاقاً مع الشركة التركية لتشغيل 3 سفن من هذا النوع عام 2008، بقدرة 520 ميغاواط.

ويعتبر من الدول التي اختبرت تجربة بواخر الطاقة قبل سنوات عديدة وذلك بعدما استقدم عدداً منها لتوليد الطاقة الكهربائية بهدف معالجة أزمة الكهرباء.

وأثير جدل كبير بشأن تلك البواخر في لبنان لاسيما بسبب تكلفتها، لكن قبل نحو 3 سنوات، غادرت تلك البواخر لبنان بعد تفكيكها عن الشبكة الكهربائية. (سبوتنيك - لبنان24)