Advertisement

لبنان

الوزير حيدر من جنيف: العدالة الاجتماعية تبدأ بتضامن الأسرة الدولية

Lebanon 24
04-06-2025 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1370362-638846413090433191.png
Doc-P-1370362-638846413090433191.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في كلمته أمام مؤتمر العمل الدولي في جنيف، دعا وزير العمل محمد حيدر المجتمع الدولي إلى وقفة دعم فعلية للبنان، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق دون تضامن دولي حقيقي. وأوضح أن لبنان يمر بظروف استثنائية جراء العدوان الإسرائيلي في أيلول الماضي، الذي استمر 66 يومًا وخلف دمارًا واسعًا في البنى التحتية، وأدى إلى إغلاق آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحرمان عشرات الآلاف من العمال من وظائفهم.
Advertisement

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل اللبنانية وضعت خطة إصلاحية شاملة، شملت تحديث أنظمة التفتيش، تفعيل آليات الشكاوى، تصحيح الأجور، وتحسين تقديمات الضمان الاجتماعي. كما أكد أهمية الهجرة الآمنة والمنظمة، معلنًا عن مساعٍ لعقد اتفاقيات ثنائية لحماية اليد العاملة اللبنانية وتعزيز فرص العمل في الخارج.

وطالب حيدر منظمة العمل الدولية والمنظمات الأممية بإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين والمنشآت، ودعم المجتمعات المتضررة من خلال برامج تعيد تأهيل المؤسسات، تدعم التشغيل الطارئ، تموّل مشاريع إنعاش سريع، وتوفّر تدريبًا مهنيًا مرنًا يتلاءم مع متغيرات سوق العمل.

وختم الوزير رسالته بالتأكيد على أن لبنان، رغم الجراح، لم يفقد كرامته، داعيًا إلى شراكة دولية تساهم في إعادة الأمل وتعزيز صمود العمال والمجتمعات المنكوبة.
مواضيع ذات صلة
أبو حيدر من دبي: ملتزمون بالمعايير الدولية لتجارة الألماس
lebanon 24
04/06/2025 21:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية
lebanon 24
04/06/2025 21:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة من جنيف: الأولوية لرعاية الأمراض غير المعدية ومواجهة عبء السرطان
lebanon 24
04/06/2025 21:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لوزيرة الشؤون الاجتماعية... هذه تفاصيله
lebanon 24
04/06/2025 21:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:03 | 2025-06-04
14:00 | 2025-06-04
14:00 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
13:30 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24