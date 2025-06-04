سلام استقبل حمدان والصمد ويعقوبيان... والتقى وفداً إغترابيّاً

استقبل الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي النائب فراس حمدان، حيث جرى البحث في المستجدات السياسية، لا سيما الأوضاع في الجنوب في ظل العدوان المتواصل.وبعد اللقاء، قال حمدان: “عرضنا واقع المناطق الجنوبية، وبصفتي نائباً عن الجنوب، تطرّقت إلى اقتراح القانون الذي تقدّمت به خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، والرامي إلى تعليق دفع رسوم المياه والكهرباء في أقضية ، حاصبيا، بنت وصور، نظراً لحجم الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية”.وأشار إلى أن “الاقتراح جاء بعد جدال واسع رافق تلك الجلسة حول آلية دعم الجنوب، وهناك من الحكومة ورئيسها بوضع مشروع قانون في هذا الإطار”، لافتاً إلى أن “مسؤولية مجلس النواب اليوم هي مناقشة هذا المشروع وإقراره في أسرع وقت ممكن، دعماً للأهالي المتضررين”.ودعا النائب حمدان الاهالي في الأقضية الاربعة إلى تعليق دفع الرسوم حتى اقرار مشروع القانون.وختم بالتشديد على “أهمية أن يشمل الاقتراح كل المتضررين على الأراضي من جراء العدوان الإسرائيلي، إلى حين إقرار المشروع المقدم من الحكومة".كما التقى الرئيس سلام رئيس لجنة الدفاع والأمن النيابية النائب جهاد الصمد وعرض معه الاوضاع العامة ومطالب تتعلق بمنطقة الضنية.



النائب يعقوبيان



واستقبل الرئيس سلام النائب يعقوبيان والسيد بلال معدراني وتناول البحث عدد من .

واستقبل الرئيس سلام وفدا من المجموعات الاغترابية اللبنانية ضم ممثلين عن 16 مجموعة اغترابية ناشطة في مختلف بلدان العالم.وبحسب بيان اصدره الوفد فقد اكد تمسّكه الكامل بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في أماكن قيدهم داخل ، أسوة بالمقيمين، ورفضه لحصر هذا الحق بستة مقاعد فقط كما ينص عليه رقم 44/2017، الذي يُفترض تطبيقه بدءًا من انتخابات العام 2026.وشدد الوفد على ضرورة إقرار اقتراح قانون لتعديل المواد المتعلقة باقتراع غير المقيمين في قانون الانتخاب، في أقرب جلسة تشريعية لمجلس النواب، بما يضمن المساواة الكاملة بين اللبنانيين أينما وُجدوا، ويكفل حقهم الدستوري في المشاركة السياسية. ولفت إلى أن الاقتراح حظي حتى الآن بتأييد أكثر من 60 نائبًا.ويشمل الاقتراح توسيع قاعدة المشاركة الاغترابية من خلال تمديد مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين إلى 6 أشهر بدلًا من المهلة الحالية المحددة بشهر و20 يومًا، وخفض الحد الأدنى لعدد المسجلين في كل مركز اقتراع من 200 إلى 100 ناخب، إضافة إلى اعتبار البعثات الدبلوماسية المقيمة وغير المقيمة مركزًا واحدًا لاحتساب عدد الناخبين.كما دعا الوفد إلى اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل مشاركة المغتربين في الانتخابات، لا سيما من خلال تسهيل عملية تجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية، لضمان قدرتهم الفعلية على الاقتراع في الاستحقاقات المقبلة.