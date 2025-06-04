بالصور.. شاحنات أدت إلى انفجار "محطة الحدت"

حصل " " على صور تظهر صهريجين مختلفين، احترقا خلال حادثة انفجار شهدتها محطة للمحروقات في منطقة ، اليوم الأربعاء.

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وذكرت المعلومات أن الانفجار الذي حصل جاء بسبب هذين الصهريجين بعدما تم من خلالهما خلط كميات من المازوت مع مواد قابلة للاشتعال، ما أدى إلى الحريق الضخم.

ووضعت المصادر ما حصل برسم الجهات المعنية باعتبار أن المادة التي يتم انتاجها بسبب عمليات الخلط هي "مازوت مغشوش" يؤدي إلى حوادث وكوارث.