هاني دعا إلى الحوكمة الرشيدة وبناء منظومة صحية شاملة

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نظّمت كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند مؤتمرًا بعنوان "إدارة الأزمات في القطاع الصحي"، في حرم الجامعة في ، بالشراكة مع الطبابة العسكرية في الجيش، وبرعاية رئيس الجمهورية العماد ، ممثلاً بوزير الزراعة الدكتور نزار هاني.حضر المؤتمر العماد رودولف هيكل ممثلاً باللواء الركن رئيس الأركان حسان عودة، ورئيس الطبابة العسكرية العميد الإداري داني بشراوي، إلى جانب البلمند الدكتور الياس وراق، وعميدة كلية الصحة الدكتورة هدى هاير، ورئيسة قسم الصحة العامة الدكتورة ميريام مراد، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والصحية والعسكرية.ويأتي هذا المؤتمر في إطار احتفالات الذكرى الثلاثين لتأسيس كلية الصحة العامة وعلومها ، ويهدف إلى مقاربة التحديات الكبرى التي تواجه النظام الصحي اللبناني في ظل الأزمات المتلاحقة، من خلال تسهيل الحوار بين الجهات المعنية واستعراض التجارب والخبرات وصولًا إلى اقتراح حلول مبتكرة تعزّز الجهوزية المستقبلية.وتخلل المؤتمر سلسلة محاضرات وجلسات نقاش تناولت تأثير الصحية والأزمات الاقتصادية والمناخية على القطاع الصحي، وأهمية التخطيط الاستراتيجي، وتطوير القيادة الصحية في بيئات الضغط.وفي كلمته ممثلاً رئيس الجمهورية، شدّد الوزير نزار هاني على أن "اختيار جامعة البلمند بالشراكة مع الجيش لاحتضان هذا المنتدى لم يأتِ من فراغ"، مشيرًا إلى أن "هذه المؤسسة الأكاديمية لطالما لعبت دورًا وطنيًا وفكريًا رياديًا في دعم المبادرات العلمية وفتح مساحات للحوار بين أصحاب الاختصاص وصنّاع القرار والشركاء الدوليين".وأكد هاني أن "الأزمات لا تُواجَه بالقرارات العشوائية، بل بالرؤية والتخطيط والحوكمة الرشيدة"، معتبراً أن "المحاور المطروحة في المنتدى، لا سيما ما يتعلق بالقيادة في أوقات الأزمات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز البنى التحتية، تمثل خارطة طريق نحو بناء منظومة صحية وطنية متماسكة، ترتكز إلى الابتكار، والعدالة، والاستعداد المسبق، بدلًا من الاقتصار على ردود الفعل المحدودة".وختم بيان صادر عن الكلية بالتأكيد على أن المؤتمر يعكس رؤية جامعة البلمند في صياغة سياسات الصحة العامة وتعزيز جهوزية في وجه الأزمات، من خلال جمع كل الأطراف المعنية حول طاولة واحدة لبناء حلول مستدامة وواقعية.