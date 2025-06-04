جابر يختتم زيارته إلى القاهرة: لبنان أمام فرصة جديدة

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اختتم زيارته إلى ، حيث ترأس أعمال مؤتمر المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC) التابع لصندوق ، بلقاء مع الجمعية لرجال الأعمال.وأبدى أعضاء الجمعية استعدادهم لتنشيط حركة الاستثمار في ، مشددين على ضرورة العمل على رفع الضريبة المزدوجة بين لبنان ومصر، لما في ذلك من أثر إيجابي في تسهيل وتنشيط حركة الأعمال بين البلدين.وأكد الوزير جابر خلال اللقاء أن "لبنان أمام فرصة جديدة"، معرباً عن الأمل في أن تكون هذه المرحلة مشجّعة بدعم الأشقاء والأصدقاء، وخصوصاً في ظل تصميم والمجلس النيابي والحكومة على المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسساتية تُخرج البلاد من حالة الركود وتدفع نحو اقتصاد منتج يعمل وفق آليات مستدامة وقوانين عصرية، إلى جانب توفير بنى تحتية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات وتحفيز عمليات التبادل التجاري وتنشيط مختلف القطاعات.وأشار إلى أن استقرار الوضع الأمني يشكّل عاملاً أساسياً، وإذا ما تم تثبيته، فسيمهد لمرحلة جديدة واعدة. كما نوّه بأهمية الاتفاقيات المرتقب توقيعها بين لبنان ومصر في مجالات حيوية، وذلك خلال زيارة وفد وزاري لبناني إلى في الخامس من المقبل، لإجراء مباحثات مع نظرائهم المصريين والتصديق على الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللبنانية – المصرية.