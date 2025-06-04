Advertisement

لبنان

جابر يختتم زيارته إلى القاهرة: لبنان أمام فرصة جديدة

Lebanon 24
04-06-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1370392-638846454020990329.png
Doc-P-1370392-638846454020990329.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختتم وزير المالية ياسين جابر زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث ترأس أعمال مؤتمر المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC) التابع لصندوق النقد الدولي، بلقاء مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
Advertisement

وأبدى أعضاء الجمعية استعدادهم لتنشيط حركة الاستثمار في لبنان، مشددين على ضرورة العمل على رفع الضريبة المزدوجة بين لبنان ومصر، لما في ذلك من أثر إيجابي في تسهيل وتنشيط حركة الأعمال بين البلدين.

وأكد الوزير جابر خلال اللقاء أن "لبنان أمام فرصة جديدة"، معرباً عن الأمل في أن تكون هذه المرحلة مشجّعة بدعم الأشقاء والأصدقاء، وخصوصاً في ظل تصميم العهد الجديد والمجلس النيابي والحكومة على المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسساتية تُخرج البلاد من حالة الركود وتدفع نحو اقتصاد منتج يعمل وفق آليات مستدامة وقوانين عصرية، إلى جانب توفير بنى تحتية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات وتحفيز عمليات التبادل التجاري وتنشيط مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن استقرار الوضع الأمني يشكّل عاملاً أساسياً، وإذا ما تم تثبيته، فسيمهد لمرحلة جديدة واعدة. كما نوّه بأهمية الاتفاقيات المرتقب توقيعها بين لبنان ومصر في مجالات حيوية، وذلك خلال زيارة وفد وزاري لبناني إلى القاهرة في الخامس من تموز المقبل، لإجراء مباحثات مع نظرائهم المصريين والتصديق على الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – المصرية.
مواضيع ذات صلة
جابر: أمام الصناعة اللبنانية اليوم فرصة ممتازة
lebanon 24
04/06/2025 21:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: أمام الصناعة اللبنانية اليوم فرصة ممتازة
lebanon 24
04/06/2025 21:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يختتم زيارته الى الامارات اليوم: نؤكد الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية
lebanon 24
04/06/2025 21:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل اختتم زيارته فرنسا
lebanon 24
04/06/2025 21:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:03 | 2025-06-04
14:00 | 2025-06-04
14:00 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
13:30 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24