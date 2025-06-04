بساط: لن نحمّل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن ارتفاع الأسعار

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عقد والتجارة بساط اجتماعًا موسعًا ضمّ نُقباء وممثلي نقابات مستوردي المواد الغذائية، أصحاب السوبرماركت، الأفران، المطاحن، المولدات، الدواجن، اللحوم، ، بالإضافة إلى .ووصف الوزير بساط اللقاء بـ"الإيجابي والبنّاء"، مشيراً إلى أن تركز حول محورين أساسيين. أولًا: الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار، والتي تلحق أذى بالغًا بالمجتمع اللبناني، لا سيما بالطبقة الوسطى والقطاع الخاص، في ظل استمرار الأزمات الداخلية وتداعيات الحرب الأخيرة. وقد أجمع الحاضرون على ضرورة اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من تداعيات هذا الواقع على المستهلكين، مع التزامهم بضبط الأسعار ضمن قطاعاتهم، مقابل تعزيز دور في مراقبة السوق. وثانيًا: آليات الاستجابة للتطورات الراهنة، خصوصًا في ظل الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، وسبل التخفيف من تأثير ذلك على المواطنين. وسجل الاجتماع تجاوبًا جماعيًا من ممثلي القطاعات، لا سيما لجهة الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وفي مقدمها الخبز، حيث توجّه الوزير بالشكر إلى على تعاونها في عدم رفع سعر ربطة الخبز منذ نهاية الأسبوع الماضي.وختم الوزير بساط بالتأكيد على وجود " واضح، أخلاقي واقتصادي، من جميع ممثلي القطاعات بعدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية ناتجة عن ارتفاع الأسعار"، لافتًا إلى أنه استمع لمجمل التحديات التي تواجه النقابات، وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات في الأسابيع المقبلة لضمان التنسيق المستمر ومتابعة المعالجات.