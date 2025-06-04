Advertisement

لبنان

هذه مقررات اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية

Lebanon 24
04-06-2025 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1370396-638846460200046450.jpg
Doc-P-1370396-638846460200046450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عمّمت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية مقررات جلستها التي عُقدت في الثالث من حزيران الجاري برئاسة رئيسها جهاد سلامة.
Advertisement
 
 
وجاء في البيان أن اللجنة وجّهت شكرها إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقداريان، ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا وأعضاء اللجنة، كما شكرت الاتحادات الرياضية التي دعمت انتخاب اللجنة التنفيذية، والإعلام الرياضي الذي وقف إلى جانب القانون، مؤكدة التزامها بالوقوف إلى جانب الرياضيين والاتحادات.

وقررت اللجنة اتخاذ التدابير القانونية لتسلّم مقر اللجنة وأملاكها والحسابات النقدية والمصرفية، وكُلّف رئيس اللجنة بالتعاقد مع مكتب محاماة للبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب مراسلة الجهات الرياضية الدولية وتزويدها بنسخة عن الإفادة الإدارية الرسمية لتوضيح أي التباس بشأن شرعية اللجنة التنفيذية.

وأعلنت اللجنة اعتبار اللجنة الأولمبية المنتخبة بتاريخ 16 أيار 2025 برئاسة السيد بيار جلخ، وكل ما صدر عنها من قرارات ومراسلات، غير شرعية وباطلة بحكم القانون ولا مفعول لها.

كذلك، طلبت من الموظفين والمتعاقدين الامتثال لتعليمات الأمين العام للجنة، السيد جودت شاكر، وتوجيهاته، محذرة من عقد أي اجتماع باسم اللجنة الأولمبية اللبنانية دون موافقة اللجنة التنفيذية المعترف بها رسميًا من وزارة الشباب والرياضة.

ودعت اللجنة السلطات المختصة إلى عدم السماح لأي مجموعة رياضية لا تمتلك إفادة إدارية صادرة عن الوزارة بالسفر أو المشاركة في الاستحقاقات الدولية، أو تنظيم أنشطة محلية.

ووضعت اللجنة الإطار العام لعملها خلال ولايتها الحالية، والذي يرتكز على مكافحة الفساد، دعم الرياضيين والاتحادات، تعزيز الشفافية المالية والإدارية، الاستفادة من برامج صندوق الدعم الأولمبي الدولي، تفعيل عمل اللجان، تحديث الإدارة واعتماد المكننة، إضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة.

وختم البيان بالإعلان عن تكليف شركة تدقيق مالي لمراجعة الحسابات والقيود العائدة للأعوام الممتدة من 2021 حتى 14 أيار 2025.
مواضيع ذات صلة
لقاء جديد.. ماذا أعلن رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية؟
lebanon 24
04/06/2025 21:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تنتخب عزام الاحمد لمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية
lebanon 24
04/06/2025 21:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الشباب والرياضة تمنح اللجنة الاولمبية برئاسة جهاد سلامة إفادة إدارية رسمية
lebanon 24
04/06/2025 21:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
موقف مركز التحكيم الرياضي اللبناني من قرار اللجنة الأولمبية الأخير
lebanon 24
04/06/2025 21:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:03 | 2025-06-04
14:00 | 2025-06-04
14:00 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
13:30 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24