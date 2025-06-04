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لبنان

طلبٌ من قوى الأمن إلى المسافرين عبر مطار بيروت

Lebanon 24
04-06-2025 | 08:04
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

 ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة من تاريخ 4 حتى 9-6-2025، بأعمال تزفيت على كل الطرقات المؤدية الى مطار رفيق الحريري الدولي، وحيث انه من المتوقع حصول ازدحام على الطرقات المذكورة.
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لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من قاصدي المطار عموماً، والمسافرين خصوصاً، التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفرهم، تسهيلاً لتنقلاتهم وتلافياً لتأخيرهم بسبب زحمة السير المتوقعة.
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