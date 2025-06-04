طلبٌ من قوى الأمن إلى المسافرين عبر مطار بيروت

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة من تاريخ 4 حتى 9-6-2025، بأعمال تزفيت على كل الطرقات المؤدية الى ، وحيث انه من المتوقع حصول ازدحام على الطرقات المذكورة.لذلك تطلب من عموماً، والمسافرين خصوصاً، التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفرهم، تسهيلاً لتنقلاتهم وتلافياً لتأخيرهم بسبب زحمة السير المتوقعة.