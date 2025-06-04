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لبنان

الياس بعينو رئيساً لاتّحاد بلديات كسروان الفتوح

Lebanon 24
04-06-2025 | 08:20
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فاز رئيس بلديّة زوق مكايل الياس بعينو المدعوم من "الكتائب" و"القوات" والنائبين فريد الخازن ونعمة افرام ومنصور البون، برئاسة إتّحاد بلديات كسروان الفتوح، بعد نيله 31 صوتاً، مقابل 22 صوتاً لرئيس بلدية بقعتوتة ريمون الحاج المدعوم من "التيار الوطنيّ الحرّ".
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كذلك، تخلل عمليّة الإنتخاب التصويت بورقة بيضاء واحدة.
 
 
أما بيار الدكاش، فانتُخِبَ نائباً لرئيس إتّحاد بلديات كسروان - الفتوح.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ إتّحاد البلديّات يضمّ 54 بلديّة.
 
 

 
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