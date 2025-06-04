الياس بعينو رئيساً لاتّحاد بلديات كسروان الفتوح

فاز رئيس بلديّة زوق المدعوم من " " و"القوات" والنائبين ونعمة افرام ومنصور البون، برئاسة إتّحاد بلديات كسروان ، بعد نيله 31 صوتاً، مقابل 22 صوتاً لرئيس بلدية بقعتوتة ريمون الحاج المدعوم من " الوطنيّ الحرّ".

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كذلك، تخلل عمليّة الإنتخاب التصويت بورقة بيضاء واحدة.

أما ، فانتُخِبَ نائباً لرئيس إتّحاد بلديات كسروان - الفتوح.