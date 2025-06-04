الخطيب يؤدي صلاة عيد الأضحى صباح السبت في مسجد لبايا- البقاع

يؤدي العلامة الشيخ صلاة عيد الأضحى المبارك ويلقى خطبة العيد صباح يوم السبت الموافق ٧ حزيران الجاري، في لبايا- ، وتبث خطبة العيد عبر الفضائيات مباشرة عند الساعة التاسعة صباحا.

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وتوجه الى "الباري تعالى أن يعيد هذا العيد على والعرب واللبنانيين بالخير والسلام والاستقرار، وعلى الامة بالعزة والكرامة، وأن ينصر أهلنا في وفلسطين ويفرج عنهم ويتقبل من حجاج بيت الله الحرام اعمالهم ويعيدهم الى اوطانهم سالمين غانمين".