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لبنان

الخطيب يؤدي صلاة عيد الأضحى صباح السبت في مسجد لبايا- البقاع

Lebanon 24
04-06-2025 | 08:31
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 يؤدي نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب صلاة عيد الأضحى المبارك ويلقى خطبة العيد صباح يوم السبت الموافق ٧ حزيران الجاري، في مسجد لبايا- البقاع الغربي، وتبث خطبة العيد عبر الفضائيات مباشرة عند الساعة التاسعة صباحا.
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وتوجه الخطيب الى "الباري تعالى أن يعيد هذا العيد على المسلمين والعرب واللبنانيين بالخير والسلام والاستقرار، وعلى الامة بالعزة والكرامة، وأن ينصر أهلنا في لبنان وفلسطين ويفرج عنهم ويتقبل من حجاج بيت الله الحرام اعمالهم ويعيدهم الى اوطانهم سالمين غانمين".
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