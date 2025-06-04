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لبنان

"ويز إير أبوظبي" تطلق أولى رحلاتها من بيروت إلى العاصمة الإماراتية

Lebanon 24
04-06-2025 | 08:33
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أعلنت شركة "ويز إير أبوظبي"، الناقل الوطني منخفض التكلفة في دولة الإمارات، عن إطلاق أولى رحلاتها من بيروت إلى أبوظبي، في خطوة تعكس التزام الشركة بتوسيع شبكتها في الشرق الأوسط. وتُعد "ويز إير" شركة الطيران منخفض التكلفة الوحيدة التي تربط بين لبنان والإمارات، وتوفر ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، بأسعار تبدأ من 35.99 دولار أميركي، وتتوافر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح باللغة العربية على الهواتف المحمولة.
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واحتُفل بوصول الرحلة الافتتاحية إلى مطار رفيق الحريري الدولي بفعالية خاصة حضرها عدد من المسؤولين اللبنانيين والإماراتيين، بينهم وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، ورئيس مصلحة النقل الجوي كارل رزق، ومدراء من الشركة والمطار.

وأكدت تمارا فالوا، رئيسة القسم التجاري في "ويز إير أبوظبي"، أنّ الخط الجديد سيفتح المجال أمام العائلات والسياح والشركات للسفر بأسعار مناسبة، مشيرة إلى نفاد التذاكر للأسابيع المقبلة، وداعيةً إلى "اكتشاف المعالم الرائعة في لبنان".

من جهتها، أشادت الوزيرة لحود بهذه الخطوة، واعتبرتها "شهادة ثقة بلبنان ورسالة دعم واضحة من دولة الإمارات"، مشددة على أن شركات الطيران منخفضة التكلفة ساهمت بتحويل السفر الجوي من ترف للنخبة إلى حق متاح لشريحة واسعة من الناس، ما يعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويقوي قطاع الضيافة والسياحة في لبنان.

وختمت بالقول: "دعونا نتطلع إلى مستقبل تُبنى فيه المزيد من الجسور التي تربط بين الناس والبلدان والثقافات".
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