"ويز إير أبوظبي" تطلق أولى رحلاتها من بيروت إلى العاصمة الإماراتية

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أعلنت شركة "ويز إير أبوظبي"، الناقل الوطني منخفض التكلفة في ، عن إطلاق أولى رحلاتها من إلى أبوظبي، في خطوة تعكس الشركة بتوسيع شبكتها في . وتُعد "ويز إير" منخفض التكلفة الوحيدة التي تربط بين والإمارات، وتوفر ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، بأسعار تبدأ من 35.99 دولار أميركي، وتتوافر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح باللغة العربية على الهواتف المحمولة.واحتُفل بوصول الرحلة الافتتاحية إلى الدولي بفعالية خاصة حضرها عدد من المسؤولين اللبنانيين والإماراتيين، بينهم وزيرة السياحة لورا ، ورئيس مصلحة النقل الجوي كارل رزق، ومدراء من الشركة والمطار.وأكدت تمارا فالوا، رئيسة القسم التجاري في "ويز إير أبوظبي"، أنّ الخط الجديد سيفتح المجال أمام العائلات والسياح والشركات للسفر بأسعار مناسبة، مشيرة إلى نفاد التذاكر للأسابيع المقبلة، وداعيةً إلى "اكتشاف المعالم الرائعة في لبنان".من جهتها، أشادت لحود بهذه الخطوة، واعتبرتها "شهادة ثقة بلبنان ورسالة دعم واضحة من دولة "، مشددة على أن شركات الطيران منخفضة التكلفة ساهمت بتحويل السفر الجوي من ترف للنخبة إلى حق متاح لشريحة واسعة من الناس، ما يعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويقوي قطاع الضيافة والسياحة في لبنان.وختمت بالقول: "دعونا نتطلع إلى مستقبل تُبنى فيه المزيد من الجسور التي تربط بين الناس والبلدان والثقافات".