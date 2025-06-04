انتخاب 9 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك

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جرى انتخاب 9 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في مدينة ، بإشراف محافظ ، وبمواكبة أمين السر واكيم، ورئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وجاءت النتائج كالتالي:بلدية حام: الرئيس محمد حسن مراد، ونائبه عباس.بلدية جبعا: الرئيس وفيق ، ونائبه حسين زعيتر.بلدية جبولة: الرئيس محمد سليم الغضبان، ونائبه محمد .بلدية حوش تل : الرئيس وائل عبد المنعم معاوية، ونائبه محمد محمود معاوية.بلدية حوش بردى: الرئيس الياس طانيوس بو خليل، ونائبه شفيق وديع أبو خليل.بلدية قرحا: الرئيس الهبش، ونائبه حسين حسني الموسوي.بلدية حوش النبي: الرئيس حسين محمد ، ونائبه حسين .بلدية مصنع الزهرة: الرئيس هواش محمد مشيك، ونائبه عايدة حسن مشيك.بلدية مزرعة التوت: الرئيس علي حسين مشيك، ونائبه سعيد مشيك.