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لبنان

انتخاب 9 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك

Lebanon 24
04-06-2025 | 07:42
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جرى انتخاب 9 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في مدينة بعلبك، بإشراف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وبمواكبة أمين السر جوزيف واكيم، ورئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وجاءت النتائج كالتالي:
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بلدية حام: الرئيس محمد حسن مراد، ونائبه علي حسين عباس.

بلدية جبعا: الرئيس وفيق علي زعيتر، ونائبه حسين علي رشيد زعيتر.

بلدية جبولة: الرئيس محمد سليم الغضبان، ونائبه محمد علي خليل.

بلدية حوش تل صفية: الرئيس وائل عبد المنعم معاوية، ونائبه محمد محمود معاوية.

بلدية حوش بردى: الرئيس الياس طانيوس بو خليل، ونائبه شفيق وديع أبو خليل.

بلدية قرحا: الرئيس علي أحمد الهبش، ونائبه حسين حسني الموسوي.

بلدية حوش النبي: الرئيس حسين محمد الحاج حسن، ونائبه حسين حسين الحاج حسن.

بلدية مصنع الزهرة: الرئيس هواش محمد مشيك، ونائبه عايدة حسن مشيك.

بلدية مزرعة التوت: الرئيس علي حسين مشيك، ونائبه ضاهر سعيد مشيك.
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