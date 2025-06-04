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لبنان

لجنة تكنولوجيا المعلومات ناقشت مشاريع المكننة في الوزارات الأساسية

Lebanon 24
04-06-2025 | 08:52
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عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب طوني فرنجية، وبمشاركة وزير التنمية الإدارية فادي مكي، والنواب إلياس حنكش، نقولا صحناوي، سعيد الأسمر ورازي الحاج.
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ووفق بيان صادر عن اللجنة، استمعت اللجنة إلى عرض مفصل قدمه الوزير مكي حول جهود الوزارة في مجال المكننة داخل وزارات الصحة، التربية، الطاقة والمالية، بهدف تسهيل الخدمات المباشرة للمواطنين. وقد أُرجئت الجلسة إلى موعد يُحدَّد لاحقًا.
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