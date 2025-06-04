لجنة تكنولوجيا المعلومات ناقشت مشاريع المكننة في الوزارات الأساسية

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عقدت جلسة في المجلس النيابي، برئاسة ، وبمشاركة وزير فادي مكي، والنواب إلياس ، ، ورازي الحاج.ووفق بيان صادر عن اللجنة، استمعت اللجنة إلى عرض مفصل قدمه الوزير مكي حول جهود الوزارة في مجال المكننة داخل وزارات الصحة، التربية، الطاقة والمالية، بهدف تسهيل الخدمات المباشرة للمواطنين. وقد أُرجئت الجلسة إلى موعد يُحدَّد لاحقًا.