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لبنان

سقطت في كفركلا... الجيش صادر طائرة "درون" إسرائيليّة

Lebanon 24
04-06-2025 | 08:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش صادر طائرة "درون" إسرائيليّة، سقطت في محيط ملعب بلدة كفركلا، في جنوب لبنان.
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