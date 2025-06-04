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لبنان

نداء عاجل من "اليازا" إلى مؤسسة "كهرباء لبنان"

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:02
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وجّهت "اليازا" نداء عاجلاً إلى مؤسسة "كهرباء لبنان"، لمُعالجة أحد أعمدة الكهرباء في حيّ النبع في منطقة وادي شحرور السفلى، لأنّه يُشكّل خطراً على السلامة العامة.
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