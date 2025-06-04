مرقص بحث مع زواره في شؤون عامة

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استقبل الدكتور بول مرقص في مكتبه، لشركة "لوريال - " إميلي وهاب حرب، يرافقها مديرة التواصل والشؤون العامة سميرة ، حيث جرى البحث في نشاطات الشركة الداعمة للمرأة في لبنان، لا سيما مبادرة "Women for Science" والمشاريع التي تهدف إلى تمكين الطاقات النسائية وأصحاب المبادرات الجديدة. كما تناول اللقاء وضع الإعلام العام وإمكانات التعاون بين الجانبين، ووجّهت الشركة دعوة للوزير لحضور فعالياتها المقبلة.كما التقى الوزير مرقص أرملة الموسيقار الراحل ملحم بركات، السيدة رندة بركات، برفقة الكاتب ميشال سليم والملحن عماد سليم، حيث قدّموا له قرصاً مدمجاً يتضمن فيديو كليب وأغنية مهداة إلى رئيس الجمهورية بعنوان: "وجّك خير".واستقبل مرقص وفدًا من جامعة ضم رئيس الجامعة الدكتور سعيد لادقي، ونائب الرئيس للتطوير والتكنولوجيا الدكتور هشام قبرصلي، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور محمود حلبلب، ومسؤولة التواصل جانين الملاح، في زيارة تعارف. ووجّه الوفد دعوة للوزير، باسم السيدة نازك ، للمشاركة في افتتاح مكتب الشراكة الجامعية ومجلس المستشارين الوطنيين، إضافة إلى حضور حفل التخرج، وقد وعد الوزير بتلبية الدعوة.كما التقى الوزير وفد "اتحاد نقابات موظفي المصارف" برئاسة الحاج، الذي عرض أبرز الهواجس المتصلة بمرسوم رفع الحد الأدنى للأجور، والذي يستثني من يتقاضون أجوراً أعلى من الحد الأدنى من أية زيادات، مما خلق بلبلة في صفوف موظفي القطاع الخاص. وتناول اللقاء أيضاً مسألة تعويضات نهاية الخدمة التي صرفت على سعر صرف 1500 ليرة بين عامي 2019 و2023، والتي فقدت قيمتها الشرائية. كما تم التطرق إلى موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وما يحمله من مخاطر على العاملين، في ظل غياب أي نصوص قانونية تضمن حقوقهم في حال صرفهم من العمل. وأكد الحاج أن الوزير مرقص أبدى تفهماً كاملاً للمواضيع المطروحة واستعداده لمتابعتها مع الوزراء المعنيين.وفي السياق نفسه، استقبل الوزير مرقص الدكتورة علا القنطار والإعلامي خليل مرداس، حيث قدّما له درعاً تذكارية بمناسبة عرض الفيلم "عودوا يا مغتربين" في قصر الأونيسكو، بمشاركة الوزير وعدد من الشخصيات السياسية والفنية والإعلامية.