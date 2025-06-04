Advertisement

لبنان

مرقص بحث مع زواره في شؤون عامة

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1370437-638846509076311186.png
Doc-P-1370437-638846509076311186.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في مكتبه، المدير العام لشركة "لوريال - لبنان" إميلي وهاب حرب، يرافقها مديرة التواصل والشؤون العامة سميرة فرنجية، حيث جرى البحث في نشاطات الشركة الداعمة للمرأة في لبنان، لا سيما مبادرة "Women for Science" والمشاريع التي تهدف إلى تمكين الطاقات النسائية وأصحاب المبادرات الجديدة. كما تناول اللقاء وضع الإعلام العام وإمكانات التعاون بين الجانبين، ووجّهت الشركة دعوة للوزير لحضور فعالياتها المقبلة.
Advertisement

كما التقى الوزير مرقص أرملة الموسيقار الراحل ملحم بركات، السيدة رندة بركات، برفقة الكاتب ميشال سليم والملحن عماد سليم، حيث قدّموا له قرصاً مدمجاً يتضمن فيديو كليب وأغنية مهداة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون بعنوان: "وجّك خير".

واستقبل مرقص وفدًا من جامعة رفيق الحريري ضم رئيس الجامعة الدكتور سعيد لادقي، ونائب الرئيس للتطوير والتكنولوجيا الدكتور هشام قبرصلي، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور محمود حلبلب، ومسؤولة التواصل جانين الملاح، في زيارة تعارف. ووجّه الوفد دعوة للوزير، باسم السيدة نازك الحريري، للمشاركة في افتتاح مكتب الشراكة الجامعية ومجلس المستشارين الوطنيين، إضافة إلى حضور حفل التخرج، وقد وعد الوزير بتلبية الدعوة.

كما التقى الوزير وفد "اتحاد نقابات موظفي المصارف" برئاسة جورج الحاج، الذي عرض أبرز الهواجس المتصلة بمرسوم رفع الحد الأدنى للأجور، والذي يستثني من يتقاضون أجوراً أعلى من الحد الأدنى من أية زيادات، مما خلق بلبلة في صفوف موظفي القطاع الخاص. وتناول اللقاء أيضاً مسألة تعويضات نهاية الخدمة التي صرفت على سعر صرف 1500 ليرة بين عامي 2019 و2023، والتي فقدت قيمتها الشرائية. كما تم التطرق إلى موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وما يحمله من مخاطر على العاملين، في ظل غياب أي نصوص قانونية تضمن حقوقهم في حال صرفهم من العمل. وأكد الحاج أن الوزير مرقص أبدى تفهماً كاملاً للمواضيع المطروحة واستعداده لمتابعتها مع الوزراء المعنيين.

وفي السياق نفسه، استقبل الوزير مرقص الدكتورة علا القنطار والإعلامي خليل مرداس، حيث قدّما له درعاً تذكارية بمناسبة عرض الفيلم القصير "عودوا يا مغتربين" في قصر الأونيسكو، بمشاركة الوزير وعدد من الشخصيات السياسية والفنية والإعلامية.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع بحث مع زواره في قضايا عامة وتابع ملف ضبط الحدود مع سوريا
lebanon 24
04/06/2025 21:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص بحث مع UNDP في دعم وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان
lebanon 24
04/06/2025 21:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص بحث وسفير المكسيك تعزيز العلاقات الاعلامية
lebanon 24
04/06/2025 21:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الموافقة على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رجوع المدير العام عن استقالته
lebanon 24
04/06/2025 21:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:15 | 2025-06-04
14:03 | 2025-06-04
14:00 | 2025-06-04
14:00 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24