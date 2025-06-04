شقير بحث وسفير اليابان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

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استقبل رئيس الوزير السابق ، في مقر وجبل ، سفير في لبنان ماسايوكي ماغوشي، في زيارة تعارفية خُصّصت لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.في مستهل اللقاء، رحّب بالسفير ماغوشي، مؤكداً حرص القطاع الخاص توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع اليابان. وأشار إلى أن اليابان تُعد من الدول المصدّرة الرئيسية إلى لبنان، وأن للسلع حضوراً واسعاً في السوق ، مشدداً في المقابل على أهمية تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق اليابانية، لما تتميز به من جودة عالية.كما لفت شقير إلى ضرورة توسيع إطار التعاون ليشمل مجالات جديدة، أبرزها نقل التكنولوجيا، ومساهمة الشركات اليابانية في مشاريع تطوير البنية التحتية في لبنان، إضافة إلى إقامة شراكات بين واليابانية للمساهمة في مشاريع إعادة إعمار .، شكر السفير ماغوشي الوزير شقير على اهتمامه بتعزيز التعاون ، مثنياً على دينامية القطاع الخاص اللبناني والقدرات التي يمتلكها محلياً وخارجياً. وأبدى اهتمامه بالمقترحات التي طُرحت خلال اللقاء، مؤكداً استعداده لبذل الجهود الممكنة لدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتفعيل التعاون بين القطاعين الخاصين في لبنان واليابان.كما وجّه السفير ماغوشي دعوة إلى الوزير شقير للمشاركة في "GREEN x Expo 2027" المقرر إقامته في مدينة يوكوهاما، على أن تتولى غرفة وجبل لبنان تنظيم الجناح اللبناني في المعرض.