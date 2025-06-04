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لبنان

شقير بحث وسفير اليابان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:21
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استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، سفير اليابان في لبنان ماسايوكي ماغوشي، في زيارة تعارفية خُصّصت لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
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في مستهل اللقاء، رحّب شقير بالسفير ماغوشي، مؤكداً حرص القطاع الخاص اللبناني على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع اليابان. وأشار إلى أن اليابان تُعد من الدول المصدّرة الرئيسية إلى لبنان، وأن للسلع اليابانية حضوراً واسعاً في السوق اللبنانية، مشدداً في المقابل على أهمية تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق اليابانية، لما تتميز به من جودة عالية.

كما لفت شقير إلى ضرورة توسيع إطار التعاون ليشمل مجالات جديدة، أبرزها نقل التكنولوجيا، ومساهمة الشركات اليابانية في مشاريع تطوير البنية التحتية في لبنان، إضافة إلى إقامة شراكات بين الشركات اللبنانية واليابانية للمساهمة في مشاريع إعادة إعمار سوريا.

من جهته، شكر السفير ماغوشي الوزير شقير على اهتمامه بتعزيز التعاون الثنائي، مثنياً على دينامية القطاع الخاص اللبناني والقدرات التي يمتلكها محلياً وخارجياً. وأبدى اهتمامه بالمقترحات التي طُرحت خلال اللقاء، مؤكداً استعداده لبذل الجهود الممكنة لدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتفعيل التعاون بين القطاعين الخاصين في لبنان واليابان.

كما وجّه السفير ماغوشي دعوة إلى الوزير شقير للمشاركة في المعرض الدولي "GREEN x Expo 2027" المقرر إقامته في مدينة يوكوهاما، على أن تتولى غرفة بيروت وجبل لبنان تنظيم الجناح اللبناني في المعرض.
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