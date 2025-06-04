إشكال وإطلاق نار في طرابلس

أفادت مندوبة " "، أنّ مُحيط منطقة الملولة في شهد إشكالاً تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة ح.ج.

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ونُقِلَ الجريح إلى إحدى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.