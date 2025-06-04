انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في قضاء مرجعيون

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تواصلت اليوم عملية انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم باشراف قائمقام وسام في مكتبه في سرايا مرجعيون، حيث تم انتخاب رؤساء 7 بلديات، في حضور كامل الاعضاء المنتخبين وهم:١- بلدية بني : الرئيس يحي جابر، نائبه٢ - بلدية الصوانة : ونائبه محمد فتوني.٣ - بلدية تولين : الرئيس سعيد نمر موسى ونائبه علي .٤ - بلدية مجدل سلم : الرئيس يونس عبدالله زهرة ونائبه علي محمد المعاز.٥ - بلدية بليدا : الرئيس حسان عبد الرسول وناتئبه وفيق محمد كعور.٦ - بلدية قبريخا : الرئيس جلال احمد حجازي ونائبه سلمان سلمان.٧ - بلدية حولا : الرئيس علي محمد ياسين ونائبه وسام محمد رزق.