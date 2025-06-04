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لبنان

انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في قضاء مرجعيون

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:55
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 تواصلت اليوم عملية انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم باشراف قائمقام مرجعيون وسام الحايك في مكتبه في سرايا مرجعيون، حيث  تم انتخاب رؤساء 7 بلديات، في حضور كامل الاعضاء المنتخبين وهم:
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١- بلدية بني حيان: الرئيس يحي جابر، نائبه  ضاهر فضل الله نصار

٢ - بلدية الصوانة : الرئيس محمد حمادة ونائبه محمد فتوني.

٣ - بلدية تولين : الرئيس سعيد نمر موسى ونائبه علي محمود علي.

٤ - بلدية مجدل سلم : الرئيس يونس عبدالله زهرة  ونائبه علي محمد المعاز.

٥ -  بلدية بليدا : الرئيس حسان عبد الرسول حجازي وناتئبه وفيق محمد كعور. 

٦ -  بلدية قبريخا  : الرئيس جلال احمد حجازي ونائبه سلمان عبد الامير سلمان.

٧ -  بلدية حولا : الرئيس علي محمد ياسين ونائبه وسام محمد رزق.
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