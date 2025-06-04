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لبنان

تعميم للوزير نصّار: أخلوا مبنى قصر العدل الملحق في بعبدا فوراً

Lebanon 24
04-06-2025 | 10:12
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طلب وزير العدل عادل نصّار من الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية ميرنا بيضا، إخلاء مبنى قصر العدل الملحق في بعبدا فوراً، وإقفاله مؤقتاً ريثما يتم تأمين مبنى بديل، وذلك بناء على تقرير وزارة الأشغال العامة والنقل، الذي خلص الى أن وضع المبنى غير آمن من الناحية الإنشائية بسبب التشققات والتصدعات البنيوية، مما يشكل خطراً على سلامة القضاة والموظفين والمواطنين.
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