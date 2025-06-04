تعميم للوزير نصّار: أخلوا مبنى قصر العدل الملحق في بعبدا فوراً

طلب وزير العدل عادل نصّار من الرئيسة الاولى لمحكمة في القاضية ميرنا بيضا، إخلاء مبنى قصر العدل الملحق في فوراً، وإقفاله مؤقتاً ريثما يتم تأمين مبنى بديل، وذلك بناء على تقرير ، الذي خلص الى أن وضع المبنى غير آمن من الناحية الإنشائية بسبب التشققات والتصدعات البنيوية، مما يشكل خطراً على سلامة القضاة والموظفين والمواطنين.

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