جابر يواصل التحضيرات لاجتماع صندوق النقد في السراي

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تابع ياسين جابر، فور عودته من ، التحضيرات الجارية لاجتماع الجانب اللبناني مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، والمقرر عقده صباح الغد في السراي الحكومي. كما تابع ملفات مكافحة التهريب وتعزيز الإيرادات في المرافئ البرية والبحرية، إلى جانب تسهيل حركة المسافرين عبر الدولي استعداداً لفصل الصيف واستقبال المصطافين.في إطار التحضير لاجتماع السراي، التقى الوزير جابر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو ريغو، بحضور للمالية معراوي وفريق المستشارين والخبراء. وتم خلال اللقاء استعراض المحصلة الأولية للمشاورات التي جرت على مدى أسبوع في ومع مراجع سياسية ومصرفية وهيئات اقتصادية، ووُضعت الخطوط العريضة لاجتماع الغد.وفي ما يتعلق بالمرافئ والمطار، عقد الوزير جابر اجتماعين مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، بحضور رئيسة للجمارك ريما مكي، والأعضاء غراسيا قزي ووسام الغوش، إلى جانب فرق عمل من وزارتي المالية والأشغال. وتم عرض الخطوات العملية لتركيب وتشغيل معدات السكانر وآلية عملها، مع تقديم شرح من خبراء الشركة المشغلة لمرفأي وطرابلس (CMA) حول الضوابط القانونية والتقنية التي تحكم عمل هذه المعدات، بهدف منع التهريب وتعزيز إيرادات الدولة.وبحث الوزيران مع إدارة الجمارك الإجراءات المطلوبة لتسهيل حركة المسافرين، خصوصاً في ظل توقع ارتفاع عدد الوافدين والمغادرين خلال الصيف. وجرى الاتفاق على أن تتولى إدارة الطيران المدني ووزارة الأشغال تنفيذ الإجراءات المطلوبة، والتي تشمل استحداث نوافذ إضافية للجمارك ونقاط تفتيش، على أن تزيد إدارة الجمارك عدد العناصر الجمركية لتسهيل انسياب حركة المسافرين وضبط محاولات التهريب.كما استقبل الوزير جابر السفير الأميركي السابق في ديفيد هيل، وجرى البحث في الأوضاع العامة.