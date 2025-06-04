الشؤون الاجتماعية تُطلق التحضيرات لانتخاب الهيئة الوطنية لذوي الإعاقة

أشارت في بيان، الى أنه "حرصا على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان إدماجهم الكامل في الحياة العامة، ‏واستنادا إلى الدور الأساسي للهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسات والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذ التشريعات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان هذه الحقوق، تُعلن وزيرة عن بدء التحضير لانتخاب ، وتدعو إلى مشاركة واسعة وواعية في هذا الاستحقاق، ترشيحا واقتراعا".

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ولفتت الى أنه "سيعلن لاحقا عن موعد ومكان الانتخابات، إلى جانب فتح باب الترشيحات وكل ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المرتبطة بها".