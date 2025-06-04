إشكال في القبة... تضارب بالأيدي والعصي وإطلاق نار

وقع إشكال في حيّ الشعراني في - ، تطوّر إلى تضارب بالأيدي والعصي وإطلاق نار بين عددٍ من الشبان.

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وأُصيب ع.أ بطلقٍ ناريّ في قدمه، وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادثة.