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لبنان

سلام ترأس إجتماعاً وزاريّاً بحضور وفد من البنك الدوليّ

Lebanon 24
04-06-2025 | 10:43
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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم اجتماعا حضره نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري،  ووزراء : المال ياسين جابر، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد عامر البساط، ابلدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي، ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي جان كريستوف كاريه الذي قال بعد الاجتماع:
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"بحثنا في امر مهم، نقوم به في كل بلد عند تشكيل اي حكومة جديدة، فلقد بحثنا في مستند قدمناه لدولة الرئيس منذ مدة، وهو برنامج للاصلاح في 14 قطاعا، نعمل عليه منذ سنوات، وكانت المباحثات مهمة جدا، وسننشر هذا البرنامج قريبا.
 
 
 
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