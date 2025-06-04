سلام ترأس إجتماعاً وزاريّاً بحضور وفد من البنك الدوليّ

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ترأس الدكتور عصر اليوم اجتماعا حضره الدكتور ، ووزراء : المال ، ، الاقتصاد ، ابلدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي، ووفد من برئاسة المدير الاقليمي كاريه الذي قال بعد الاجتماع:"بحثنا في امر مهم، نقوم به في كل بلد عند تشكيل اي حكومة جديدة، فلقد بحثنا في مستند قدمناه لدولة الرئيس منذ مدة، وهو برنامج للاصلاح في 14 قطاعا، نعمل عليه منذ سنوات، وكانت المباحثات مهمة جدا، وسننشر هذا البرنامج قريبا.