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لبنان
خلف وصليبا في سؤال للحكومة عن قرار تسعير المحروقات: انتهاك صريح للدستور اللبناني
Lebanon 24
04-06-2025
|
10:47
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تقدّم النائبان
ملحم خلف
ونجاة
عون صليبا
، بسؤال خطي إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 124 من النظام الداخلي، طالبا فيه بتوضيحات بشأن القرار رقم 6 الصادر عن
مجلس الوزراء
بتاريخ 29 أيار 2025، والذي قضى باعتماد أسعار المحروقات السائلة وفق القيمة السائدة في 8 شباط 2025، مع إدراج الفارق الناتج ضمن خانة المعاملات الجمركية بشكل ثابت في الجداول المستقبلية.
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ورأى النائبان أن القرار يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، لا سيما المادة 81 التي تحصر صلاحية فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغائها بمجلس النواب دون سواه.
واعتبرا أن "الفارق الثابت" المدرج ضمن المعاملات الجمركية يشكل فعليًا نوعًا من الضريبة غير المباشرة المفروضة خارج الإطار التشريعي، مما يُعد مساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشارا إلى أن القرار يفتقر إلى تعليل قانوني أو اقتصادي واضح، ولم يُعرض – بحسب المعلومات – على
هيئة التشريع
والاستشارات في
وزارة العدل
أو على
ديوان المحاسبة
، ما يثير تساؤلات حول شفافية وشرعية الإجراءات.
وأكد النائبان أن تثبيت تسعيرة المحروقات بطريقة لا تعكس التقلبات في
الأسواق العالمية
وسعر الصرف يحمّل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة، في مخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الأعباء العامة المنصوص عليه في المادة 7 من
الدستور
.
وطالبا الحكومة بتقديم إيضاحات دستورية وقانونية حول مرتكزات القرار، داعيين إلى احترام دور مجلس النواب كسلطة تشريعية وعدم الالتفاف عليه عبر قرارات إدارية ذات طابع ضريبي أو مالي.
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